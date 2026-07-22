Сырский и Гнатов после отставки не будут заниматься операционной деятельностью – СМИ

Национальная безопасность
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Александр Сырский и Андрей Гнатов после увольнения с должностей не будут привлечены к операционной работе, но могут использовать свой опыт в стратегическом и консультативном направлениях.
Фото Генштаб ЗСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов после отставки не будут привлечены к операционной деятельности.

Об этом РБК-Украина сообщило информированное источник.

По его словам, военные останутся привлеченными к работе благодаря своему опыту и знаниям, однако в консультативной и стратегической роли.

«Они точно не будут заниматься операционной деятельностью. У них есть знания, экспертиза, поэтому они будут привлечены интеллектуально, визионерски. Сырский может быть где-то в системе военного образования – но еще посмотрим», – отметил собеседник.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Впоследствии экс-министр обороны Михаил Федоров, против отставки которого в Украине уже почти неделю продолжаются митинги, поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

А уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после оставления должности заявил, что его главной задачей остается служение Украине. Он подвел итоги своей работы во главе армии и рассказал о ключевых операциях украинских войск.

А сегодня, 22 июля, глава государства сообщил, что новым начальником Генерального штаба ВСУ станет Игорь Скибюк – Герой Украины и офицер Десантно-штурмовых войск.

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