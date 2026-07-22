Суд снова продлил обязанности «правой руке» Фисталя на два месяца

Политика
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Следственный судья в очередной раз поддержал просьбу прокурора САП о мере пресечения подозреваемой.
фото: «Слово и дело»

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя директора ООО «Производственная компания Диспомед» Оксану Чулуп. НАБУ и САП считают ее «правой рукой» предпринимателя Германа Фисталя по делу о завладении средствами Национального института рака.

Такое решение 10 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отпустил под 50 млн грн залога подозреваемую Чулуп. Также на нее возложили следующие обязанности: прибывать по требованию; не отлучаться за пределы Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской областей и Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с нее сняли электронный браслет. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие остальных обязательств.

«Ходатайство прокурора САП, – удовлетворить. Продлить срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемую (Чулуп – ред.), в связи с применением меры пресечения в виде залога, сроком на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

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НАБУ САП коррупция Институт рака Высший антикоррупционный суд Преступная организация Герман Фисталь
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