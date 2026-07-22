Суд снова продлил обязанности «правой руке» Фисталя на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 сентября срок действия обязанностей, возложенных на заместителя директора ООО «Производственная компания Диспомед» Оксану Чулуп. НАБУ и САП считают ее «правой рукой» предпринимателя Германа Фисталя по делу о завладении средствами Национального института рака.

Такое решение 10 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд отпустил под 50 млн грн залога подозреваемую Чулуп. Также на нее возложили следующие обязанности: прибывать по требованию; не отлучаться за пределы Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской областей и Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с нее сняли электронный браслет. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил продлить действие остальных обязательств.

«Ходатайство прокурора САП, – удовлетворить. Продлить срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемую (Чулуп – ред.), в связи с применением меры пресечения в виде залога, сроком на два месяца, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.