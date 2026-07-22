ВАКС заочно арестовал экс-замкомандира воинской части в Харькове

Высший антикоррупционный суд избрал заочную меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю 1658-го центра обеспечения бронетанковым имуществом Александру Евтухову в рамках дела о поставке запчастей в бронетехнику на сумму более 350 миллионов грн.

Такое решение 8 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Ходатайство удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого (Евтухова – ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания подозреваемого и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения, о чем постановить определение», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную схему хищения военного имущества, к которой причастен бывший заместитель командира одной из воинских частей в Харьковской области. Речь идет о поставках запчастей в бронетехнику на сумму более 350 миллионов гривен.

По версии правоохранителей, в течение 2022-2024 годов группа компаний и физических лиц-предпринимателей, фактически контролируемая двумя лицами, реализовывала оборонным предприятиям комплектующие, происхождение которых не имело законного подтверждения.

Следствие считает, что часть запчастей ранее хранилась в одной из воинских частей Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения это имущество списали как якобы уничтоженное во время российских ударов, однако впоследствии оно оказалось на рынке и продавалось оборонным предприятиям.

Реализации схемы способствовал бывший замкомандира воинской части, который по версии следствия помог реализовать схему.

Ранее СБУ и БЭБ разоблачили схему хищения более 71 миллиона гривен на питании для ВСУ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.