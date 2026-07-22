Уход Орбана не упростил процесс принятия санкций ЕС против россии – Politico

Несмотря на уход Виктора Орбана от власти в Венгрии, странам ЕС не удалось быстрее согласовать новый пакет санкций против россии. Переговоры осложнились из-за споров между государствами-членами, которые начали открыто отстаивать собственные экономические интересы.

Об этом пишет Politico.

8 июня 2026, 16:18 Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкций Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.

Как отмечает издание, ключевые споры возникли вокруг запрета на перевозку российского сжиженного газа в третьи страны, ограничений для банков и судоходных компаний, а также постепенного отказа от импорта российской рыбы.

Ранее Орбан, который поддерживал тесные связи с Кремлем и неоднократно угрожал блокировать санкционные решения, фактически давал другим странам ЕС возможность скрывать собственные возражения за позицией Будапешта. Теперь правительствам приходится открыто отстаивать свои требования.

«Было неожиданностью и разочарованием то, сколько государств-членов затормозили свои действия», – заявил финский депутат Европарламента Вилле Ниинистьо.

Новый пакет санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июне, стал бы 21-м с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Однако дипломаты отмечают, что после 20 предыдущих пакетов ЕС все чаще сталкивается с интересами отдельных стран.

Одним из главных препятствий стала позиция Греции. Афины выступили против запрета европейским компаниям перевозить российский сжиженный природный газ в третьи страны из-за опасений за интересы греческих судоходных компаний.

Кроме того, Австрия подняла вопрос относительно Raiffeisen Bank International, которая добивается компенсации за потерю активов в россии. Из-за этого переговоры по санкционному пакету также осложнились.

Часть предложенных ограничений уже ослабили или исключили. В частности, страны ЕС отказались от полного запрета импорта российской рыбы, несмотря на то что Москва ежегодно получает от таких продаж сотни миллионов долларов.

Также из финального текста убрали санкции против главы российской православной церкви Кирилла и существенно ослабили ограничения в отношении бывших военнослужащих армии рф из-за возражений Франции и Италии.

В то же время новый пакет предусматривает расширение ограничений для российских банков – десятки финансовых учреждений могут потерять доступ к международной системе SWIFT. Также планируется запретить въезд в ЕС более чем 250 гражданам россии.

Напомним, во время встречи 13 июля министры иностранных дел государств ЕС не смогли достичь согласия по принятию нового пакета санкций против россии.

А ранее в Европейской комиссии сообщали, что именно позиция Греции является основным препятствием для окончательного согласования 21-го пакета санкций против Российской Федерации.

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