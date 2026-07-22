В Бордо во время ликвидации лесного пожара около аэропорта погибли спасатели

По меньшей мере двое спасателей погибли во время ликвидации лесного пожара неподалеку от аэропорта французского города Бордо.

Об этом сообщает ВВС.

Во вторник, 21 июля, министр внутренних дел Лоран Нюньес заявил о гибели двоих пожарных во время борьбы с возгоранием вблизи аэропорта на территории коммуны Мериньяк в департаменте Жиронда. При этом Нюньес объявил, что решил лично отбыть на место чрезвычайной ситуации.

Как отмечается, причиной возгорания, начавшегося возле одной из парковок, считают загорание сухой травы и кустарников. В частности, пожар нарушил работу расположенного рядом аэропорта города Бордо.

Регион Жиронда на протяжении нескольких дней остается эпицентром масштабных лесных пожаров, возникающих из-за аномальной жары, накрывшей европейские страны.

На ликвидацию пожара возле аэропорта было направлено около 100 сотрудников чрезвычайной службы, а также задействована авиационная техника.

Напомним, из-за экстремальных температурных показателей французское правительство ввело чрезвычайный план Orsec, который обычно задействуют только во время масштабных природных катастроф.

Аномальная жара фиксируется в Европе еще с мая, а июнь 2026 года стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений.

Также на днях сообщалось, что во французском регионе Иль-де-Франс, в который входит Париж, во время мощной волны жары в конце июня умерли почти 3 тысячи человек.

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