Дроны атаковали логистические центры «Wildberries» в двух регионах россии

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические комплексы российского маркетплейса Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях рф. На обоих объектах вспыхнули масштабные пожары, а компания сообщила об эвакуации персонала.

Об этом сообщают российские СМИ.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

По предварительным данным, под удар в Краснодаре попал один из крупнейших логистических хабов Wildberries в россии. На месте зафиксирован масштабный пожар.

OSINT-аналитики, проанализировав видео очевидцев, установили, что масштабный пожар возник именно на территории склада компании на улице Тихорецкой в северо-восточной части Краснодара. В компании заявили, что сотрудников логистического центра эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности.

Кроме того, масштабный пожар возник на складском комплексе в Невинномысске Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадали два человека. По его словам, они госпитализированы, угрозы жизни нет.

В Wildberries также подтвердили эвакуацию логистического комплекса в Невинномысске.

Напомним, в ночь на 20 июля Московская область оказалась под атакой беспилотников. Российские власти заявили о десятках якобы сбитых дронов, тогда как в сети сообщали о взрывах, пожарах и возможном поражении одного из крупнейших логистических центров Wildberries.

А ранее БПЛА атаковали ряд регионов рф, в частности Подмосковье. В результате этого в Ногинске загорелась нефтебаза, а в Электростали вспыхнул один из крупнейших складских комплексов Wildberries.

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