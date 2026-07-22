Федоров отреагировал на назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ

Экс-министр обороны Михаил Федоров, против отставки которого в Украине уже шесть дней продолжаются митинги, поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Об этом говорится в заявлении Федорова в соцсетях.

21 июля 2026, 17:20 Высокая цена ошибки: чем опасен конфликт между Федоровым и Сырским Удовлетворит ли Владимир Зеленский требования протестующих, которые выступают за возвращение Федорова и отставку Сырского.

«Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос изменений, который нельзя было не услышать», - заявил экс-министр.

Согласно его словам, теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны, сильной командой и решительными действиями - в частности относительно сохранения жизней воинов, роботизации фронта, нанесения асимметричных ударов и истощения российской экономики.

Федоров также рассказал, что позвонил генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические битвы.

«Это уже важная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые главы, исправив все предыдущие ошибки. Спасибо всем причастным!», - отметил экс-чиновник.

Как известно, президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского и назначил на должность Главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров покинет должность, поскольку он «провал реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С тех пор в Киеве и ряде других городов Украины проходят акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требуют вернуть его на должность, а также призывают к отставке Александра Сырского.

Еще вчера, 20 июля, Генеральный штаб опровергал информацию о возможном увольнении Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Как известно, накануне Сырский прокомментировал свой возможный конфликт с бывшим министром обороны Федоровым, заявив, что воспринимал их отношения исключительно как рабочие.

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