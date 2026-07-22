Еще одна страна Европы приняла запрет на соцсети для детей младше 15 лет

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Французский парламент принял законопроект, запрещающий детям до 15 лет пользоваться социальными сетями уже с начала нового учебного года.
Иллюстративное фотоGetty Images

В парламенте Франции приняли законопроект, запрещающий детям в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом сообщает Euronews.

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Отмечается, что во вторник, 21 июля, обе палаты парламента проголосовали за законопроект, который, в частности, также запрещает использование мобильных телефонов в средних школах.

При этом французский лидер Эммануэль Макрон планирует, чтобы закон вступил в силу в начале нового учебного года в сентябре. Однако, вероятно, состоится проверка на соответствие законопроекта Конституции Франции, что может задержать его официальное внедрение.

«Я взял на себя обязательство по этому поводу, и теперь соответствующий закон принят: с этого учебного года детям в возрасте до 15 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями. Спасибо депутатам парламента. Теперь Конституционный Совет должен вынести решение по этому вопросу, а затем наступит время принять меры для внедрения этой меры и защиты наших детей в Интернете», – говорится в заявлении Макрона в соцсети Х.

Стоит отметить, что более 20 стран уже приняли меры по регулированию и запрету доступа детей к социальным сетям или использования смартфонов в школах.

Как известно, в Евросоюзе могут объявить о запрете соцсетей для детей в сентябре.

В частности, в странах ЕС уже растет давление на Брюссель относительно ужесточения регулирования. Франция, Испания, Германия, Дания и Греция внедряют или обсуждают национальные ограничения. Подобные шаги также предпринимают другие государства, в частности Австралия, где уже принят закон о запрете соцсетей для пользователей до 16 лет, а Великобритания готовит аналогичные меры.

Напомним, недавно правительство Польши поддержало законопроект, который предусматривает существенное ограничение использования электронных устройств, в частности, смартфонов в школах для учащихся младше 16 лет.

Кроме того, о намерении ввести подобные ограничения объявили во Франции, Британии, Германии и Испании, а соответствующий законопроект готовят в Словении и Азербайджане.

А в Австралии ограничение уже действует с декабря прошлого года – детям до 16 лет запрещено пользоваться социальными сетями. Как известно, компания Meta заблокировала около 550 тысяч аккаунтов в первые дни действия запрета социальных сетей для детей в стране.

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