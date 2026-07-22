Украинцев предупредили о новой схеме онлайн-мошенничества с повестками в суд

Министерство юстиции предупредило граждан о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники отправляют электронные письма якобы от судебных органов с сообщениями о вызове на заседание по уголовному производству.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

6 мая 2026, 15:11 Платежное мошенничество во время большой войны: количество случаев и суммы убытков Наибольшее количество случаев платежного мошенничества было зафиксировано на второй и третий год вторжения рф. Подробнее – на инфографике.

Как отмечается, в таких письмах мошенники призывают перейти по ссылке или загрузить вложенный файл. Таким образом они пытаются получить доступ к персональным данным, банковским счетам или установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

В Минюсте призвали не открывать подозрительные вложения, не переходить по ссылкам и не отвечать на подобные сообщения. В случае получения такого письма рекомендуют удалить его и проверить информацию через официальные источники.

Настоящие судебные вызовы поступают через официальные каналы – в форме судебной повестки рекомендованным письмом, через электронный кабинет подсистемы «Электронный суд» или SMS-сообщением от отправителя SUDPOVISTKA.

В случае, если человек стал жертвой мошенничества, об этом можно сообщить Киберполиции. В Минюсте также напомнили об информационной кампании #ШахрайГудбай, которая помогает распознавать мошеннические схемы и защищать персональные данные.

Напомним, в мае граждан предупреждали о новой волне мошеннических схем, в которых аферисты выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов. Злоумышленники отправляют украинцам фейковые повестки на допрос, запугивают вымышленными уголовными делами и требуют деньги.

Также ранее сообщалось, что мошенники под видом «помощи» выманили у украинцев около 5 млн грн через фишинговые сайты и фейковые объявления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.