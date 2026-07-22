«Моя работа – война»: Сырский подвел итоги работы на должности главнокомандующего ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ухода с должности заявил, что его главной задачей остается служение Украине. Он подвел итоги своей работы во главе армии и рассказал о ключевых операциях украинских войск.

Соответствующий пост появился в социальных сетях Сырского.

21 июля 2026, 17:20 Высокая цена ошибки: чем опасен конфликт между Федоровым и Сырским Удовлетворит ли Владимир Зеленский требования протестующих, которые выступают за возвращение Федорова и отставку Сырского.

Сырский отметил, что возглавлять войско во время полномасштабной войны было «наибольшей ответственностью» для офицера. По его словам, он прошел путь от начала войны в 2014 году до командования обороной Киева в 2022 году, когда украинские силы смогли остановить наступление российской армии на столицу.

Среди важных событий он назвал освобождение Харьковской области осенью 2022 года, оборону Авдеевки, а также операцию в Курской области. Сырский подчеркнул, что целью захода украинских войск на территорию рф не была оккупация, а срыв наступательных планов россии в отношении Харькова и Сум, оттягивание сил противника и пополнение обменного фонда для возвращения украинских пленных.

По словам экс-главнокомандующего, за время его руководства армия провела ряд структурных изменений. В частности, были созданы Силы беспилотных систем, развита система противовоздушной обороны с применением дронов-перехватчиков, а также проведен переход на корпусную структуру управления войсками.

Сырский также заявил об ударах по российской военной инфраструктуре, в частности блокировании Черноморского порта в Новороссийске и уничтожении части «теневого флота» рф.

Он сообщил, что в 2026 году под его командованием украинские войска освободили 700 квадратных километров территории и передал армию преемнику в состоянии, которое позволяет не только обороняться, но и проводить наступательные операции.

«Моя работа – война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни был, я буду служить Украине до победы», – подчеркнул Сырский.

В завершение он поблагодарил военных и их семьи, а также отметил, что Украина выстоит, если каждый будет выполнять свое дело так же преданно, как это делает украинская армия.

Напомним, 15 июля уже бывший глава Минобороны Михаил Федоров сообщил о своей отставке.. По информации нардепов, перед этим президент Владимир Зеленский на собрании фракции «Слуга народа» заявил, что Федоров оставит должность, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Сам Федоров после увольнения заявил, что для победы в войне необходимы «кардинальные кадровые решения», в частности смена Главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба.

С того времени в Киеве и ряде других городов Украины проходили акции протеста из-за отставки Федорова. Участники митингов требовали вернуть его на должность, а также призывали к отставке Александра Сырского.

Еще 20 июля Генеральный штаб опровергал информацию о возможном увольнении Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

Однако накануне президент Владимир Зеленский уволил Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенных сил, генерал-майора Михаила Драпатого.