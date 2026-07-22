Россия ночью атаковала Украину баллистикой и более чем 200 дронами: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 22 июля атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 216 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 21 июля враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М с ТОТ АР Крым, тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над ТОТ АР Крым и 216 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Брянск, Орёл, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Донецк – ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 204 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дроны других типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 1 баллистической ракеты Искандер-М и 12 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Напомним, российские оккупационные войска во вторник, 21 июля, атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в селе Русская Лозовая Харьковской области. В результате удара есть жертвы.

Кроме того, днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погибли три человека, есть пострадавшие.

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