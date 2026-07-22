«Будет тяжело, но точно никогда не стыдно»: Залужный о назначении Драпатого

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный отреагировал на назначение Михаила Драпатого новым главкомом, заявив, что эта работа будет очень тяжелой.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале 22 июля.

«Новому главнокомандующему Вооруженными Силами Украины будет очень тяжело. Значительно тяжелее, чем он себе представляет. Однако Михаилу точно уже никогда не будет стыдно. У человека чести нет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, это лишь долг», – заявил Залужный.

21 июля 2026, 17:20 Высокая цена ошибки: чем опасен конфликт между Федоровым и Сырским Удовлетворит ли Владимир Зеленский требования протестующих, которые выступают за возвращение Федорова и отставку Сырского.

Он подчеркнул, что это не просто должность, а дело всей жизни, которое наполнено моральными принципами и ценностями, формирующими честь.

«Честь – дороже любых должностей и наград. Именно она создает идеи и ищет пути для их реализации. И именно это побуждает искать людей, которые с честью вместе с тобой пронесут свой тяжелый крест», – написал посол в Великобритании.

Также он подчеркнул, что те, кто думают и делают иначе, «всегда рано или поздно получат позор».

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Впоследствии экс-министр обороны Михаил Федоров, против отставки которого в Украине уже почти неделю продолжаются митинги, поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

А уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ухода с должности заявил, что его главной задачей остается служение Украине. Он подвел итоги своей работы во главе армии и рассказал о ключевых операциях украинских войск.

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