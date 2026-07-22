В США заявили о первом сбитии Украиной российского истребителя с помощью F-16

Самолет F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые сбил российский истребитель в воздушной дуэли.

Об этом сообщает телеканал C-SPAN, цитируя заявление американского генерала Дэна Кейна во время слушаний в Сенате США.

Отмечается, что во время слушаний старший сенатор США, демократ Ричард Дурбин спросил у Кейна, какое влияние окажет на Украину возможное прекращение финансирования противовоздушной обороны в течение трех лет. После этого генерал рассказал о развитии украинских оборонных возможностей.

В частности, Кейн рассказал о недавнем воздушном бое, в ходе которого украинский F-16 уничтожил российский истребитель.

«Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет, благодаря поддержке многих партнеров, Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны», – заявил военный чиновник.

При этом, как сообщается, Кейн подчеркнул способность Киева масштабировать многослойную оборону, которая значительно выросла за последние несколько лет благодаря поддержке стран-партнеров.

Также на слушаниях генералу задали прямой вопрос относительно позиции США в войне, а именно – кого Вашингтон хочет видеть победителем в войне между россией и Украиной.

«Я хочу, чтобы победила Украина», – ответил генерал Кейн.

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