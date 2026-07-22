В Индии произошел масштабный взрыв на ГЭС, больше 10 погибших и пропавшие без вести

В индийском штате Сикким произошел масштабный взрыв на одном из объектов гидроэлектростанции, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли, а еще около 13 рабочих, вероятно, оказались под завалами.

Об этом сообщают AP и агентство Reuters со ссылкой на местную полицию и представителей властей.

Как отмечается, чрезвычайное происшествие произошло в понедельник, 20 июля, на гидроэлектростанции государственной компании National Hydroelectric Power Corp Ltd (NHPC), расположенной на реке Тиста.

В компании считают, что причиной аварии стал внезапный выброс газа, вероятно метана, скопившегося в горных породах, поскольку взрыв сопровождался густыми испарениями и распространением токсичных газов. Указывается, что именно это значительно затруднило проведение поисково-спасательных работ.

«Внезапный всплеск газа, вероятно метана, застрявшего или закрепленного в камнях тоннеля, вызвал взрыв, выбросивший густые испарения и токсичный газ», – говорится в заявлении NHPC.

Согласно словам главного министра штата Сикким Према Синга Таманга, предварительно установлено, что масштабный взрыв был вызван накоплением метана, однако окончательная причина аварии будет определена после завершения расследования.

Местные власти отмечают, что в момент аварии в тоннеле находились работники и представители компании – в ловушке после взрыва оказались по меньшей мере 25 работников и должностных лиц компании, включая 12 погибших, тела которых уже удалось деблокировать.

Представитель Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Раджив Рока заявил, что шансы найти живыми 13 человек, остающихся внутри тоннеля, очень низки.

Отмечается, что все спасатели работают в специальном защитном снаряжении с применением кислородного оборудования в условиях высокой концентрации токсичных испарений. В частности, к спасательной операции привлечены подразделения Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF), пожарно-спасательные службы, полиция и другие экстренные службы.

Напомним, в прошлом месяце в Катаре произошел взрыв на одном из ключевых объектов по переработке сжиженного природного газа. В результате инцидента 54 человека получили ранения, также сообщалось еще о 18 пропавших без вести.

А в начале июня на Мальте произошел мощный взрыв на предприятии по производству фейерверков Lourdes Fireworks Factory. Сообщалось о по меньшей мере двоих пострадавших.

Также ранее в городе Люйян в китайской провинции Хунань произошел взрыв на фабрике фейерверков, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, еще 61 получил ранения.

Как известно, в американском штате Миссури самолет, перевозивший группу парашютистов, потерпел крушение вскоре после взлета. В результате аварии погибли 12 человек.

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