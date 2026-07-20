Российская армия ударила по инфраструктуре Одессы, есть жертвы и раненые

Оккупационные войска россии в понедельник, 20 июля, нанесли очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки среди гражданских есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.

По информации местных властей, жертвами обстрела стали трое людей. Столько же гражданских получили травмы и ранения, им уже предоставляют помощь.

На местах ударов работают экстренные службы, спасательно-поисковая операция продолжается.

Напомним, 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Биссау, которое двигалось с грузом зерна. В результате обстрела погибли 10 человек.

До этого рф атаковала иностранное гражданское судно в Одесской области, пострадали четверо членов экипажа.

По данным СМИ, Украина потеряла около трети мощностей для экспорта зерна из-за усиления российских ракетных и дроновых ударов по черноморским портам.

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