Рф ударила по Одессе и Запорожью дронами: повреждены многоэтажки, есть раненые

Вечером 12 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожье и Одесскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.

Об этом сообщили руководители Одесской и Запорожской ОВА Олег Кипер и Иван Федоров.

В Запорожье вражеские дроны повредили многоэтажки. После попаданий вспыхнул пожар. По предварительным данным, ранения получили два человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Под атакой оказалась и Одесская область. В Одесском районе один из беспилотников попал в верхние этажи многоэтажного жилого дома. Еще один дрон повредил крышу строительного супермаркета.

На местах ударов возникли пожары, которые спасателям уже удалось ликвидировать. Информация о возможных пострадавших в Одесской области уточняется.

На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, накануне в Одессе российская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. Погибли два человека, один мужчина ранен.

Тем временем в Сумах возросло количество пострадавших от субботнего авиаудара. По состоянию на 12 июля известно о 43 раненых, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Жертвами этой атаки стали пять гражданских.

А в Чернигове вечером 12 июля из-за российской атаки произошла авария на энергообъекте. Без света остались более 61 тысячи абонентов.

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