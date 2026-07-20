Йеменские хуситы заявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Действия группировки являются ответом на многолетнюю блокаду Йемена со стороны Эр-Рияда.
Об этом говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари.
Он обвинил Саудовскую Аравию в почти 12-летней блокаде йеменских портов и аэропортов, а также в разграблении ресурсов страны. Сари заявил, что такие действия привели к резкому ухудшению гуманитарной ситуации.
«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступного саудовского врага, исходя из принципа глаз за глаз. Оно вступает в силу сразу после обнародования этого заявления», – говорится в заявлении.
Сари также заявил о готовности группировки к дальнейшей эскалации в ответ на любые действия Саудовской Аравии.
Напомним, недавно йеменские хуситы, которые являются прокси-силами Ирана в регионе, пообещали блокировать израильские суда в Красном море.
Ранее американские военные нанесли удары по нескольким стратегически важным мостам в Иране, которые использовались для сообщения с районом Бендер-Аббаса.
СМИ также сообщали, что США готовятся к расширению войны с Ираном, но сталкиваются с нехваткой ресурсов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»