Йеменские хуситы заявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Действия группировки являются ответом на многолетнюю блокаду Йемена со стороны Эр-Рияда.

Об этом говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Он обвинил Саудовскую Аравию в почти 12-летней блокаде йеменских портов и аэропортов, а также в разграблении ресурсов страны. Сари заявил, что такие действия привели к резкому ухудшению гуманитарной ситуации.

«Вооруженные силы Йемена объявляют морскую блокаду преступного саудовского врага, исходя из принципа глаз за глаз. Оно вступает в силу сразу после обнародования этого заявления», – говорится в заявлении.

Сари также заявил о готовности группировки к дальнейшей эскалации в ответ на любые действия Саудовской Аравии.

Напомним, недавно йеменские хуситы, которые являются прокси-силами Ирана в регионе, пообещали блокировать израильские суда в Красном море.

Ранее американские военные нанесли удары по нескольким стратегически важным мостам в Иране, которые использовались для сообщения с районом Бендер-Аббаса.

СМИ также сообщали, что США готовятся к расширению войны с Ираном, но сталкиваются с нехваткой ресурсов.

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