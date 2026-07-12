Россияне атаковали Одесскую область дронами, есть разрушения

Ночью 12 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе повреждены инфраструктурный объект, частные дома и автомобили, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

12 июля 2026, 09:14 ПВО уничтожила 102 воздушные цели во время ночной атаки россиян Оккупанты применили управляемые авиационные и противорадиолокационные ракеты, а также более сотни ударных БПЛА различных типов.

По его словам, в результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта.

Также обломки и взрывная волна повредили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В течение ночи в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали о движении группы БпЛА из акватории Черного моря, а позже – об активности тактической авиации рф и ракетной угрозе для Лиманки, Черноморска и Одессы.

Напомним, в ночь на 12 июля россия атаковала Украину ракетами и 115 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 7 авиационных ракет и 95 вражеских дронов.

В частности, российские войска осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, применив ударные беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались пять районов области, в результате чего погибли три человека, есть значительные разрушения.

А в Харькове российские беспилотники атаковали сразу несколько районов города. Мэр Игорь Терехов сообщил о попаданиях в Шевченковском и Киевском районах. В Киевском районе после удара вспыхнул пожар.

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