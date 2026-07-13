Рф атаковала Одессу, зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре

Национальная безопасность
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Утром 13 июля российские войска атаковали Одессу ракетами и беспилотниками. В результате удара зафиксировано попадание по объектам транспортной инфраструктуры города.
Сергей Лысак

Российские оккупационные войска утром в понедельник, 13 июля, нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадание по объектам транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате атаки есть попадание по транспортной инфраструктуре.

«В результате вражеской атаки повреждена территория автотранспортного предприятия. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены 4 частных дома», – говорится в сообщении.

На данный момент известно о трех пострадавших – это мужчины 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, вечером 12 июля российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожье и Одесскую область. В результате ударов повреждены жилые дома, возникли пожары, есть пострадавшие.

Утром 11 июля российские войска также нанесли ракетный удар по Одессе. Под атакой оказался объект гражданской инфраструктуры, в результате удара погибли два человека, еще один мужчина пострадал.

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Одесса Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
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