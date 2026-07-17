Ракетный удар по Одессе унес жизни двух человек: среди раненых – дети

Национальная безопасность
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Российские войска вечером 16 июля нанесли ракетный удар по Одессе. Погибли два человека, среди пострадавших трое детей. Поврежден жилой дом, автомобили, на месте возникли пожары.
Фото: ГСЧС

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще по меньшей мере шестеро получили ранения, среди них трое детей.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер, начальник Одесской МВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.

По информации ОВА, по состоянию на поздний вечер подтверждена гибель двух человек. Также известно о по меньшей мере шестерых пострадавших, среди которых есть дети.

Между тем, по данным спасателей, пострадали семь человек. Также в результате удара поврежден трехэтажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. На месте возникли пожары, продолжается ликвидация последствий атаки.

Кроме этого, в ГСЧС уточнили, что среди погибших – женщина, которая во время российского удара гуляла в парке с детьми. Дети выжили и получают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки Одессу уже атаковали ракетами. Тогда в результате атаки разрушениям подвергся семиэтажный жилой дом, по меньшей мере три человека погибли, еще семеро получили ранения.

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ГСЧС Одесса Пострадавшие Ракетный удар Жертвы Атака
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