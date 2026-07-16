Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак

Украина потеряла около трети мощностей для экспорта зерна из-за усиления российских ракетных и дроновых ударов по черноморским портам.

Об этом заявили в Украинской аграрной конфедерации, передает Reuters.

4 мая 2026, 12:38 Как изменился экспорт зерновых после начала большой войны Несмотря на полномасштабное вторжение, Украина остается важным для мира экспортером зерновых. Как изменился экспорт зерновых культур после начала большой войны – на инфографике.

Из-за атак рф ежемесячные возможности отгрузки зерна через ключевые порты Одесской области сократились примерно с 6 млн тонн до 4 млн тонн. Более 90% экспорта аграрной продукции Украины, в частности зерна и растительных масел, проходит через три порта на юге Одесской области.

В аграрной конфедерации заявили, что россия систематически наносит удары по портовой инфраструктуре, терминалам и всей транспортно-логистической цепочке, в частности используя баллистические ракеты.

Из-за повреждения инфраструктуры трейдеры сталкиваются с проблемами с закупкой, продажей, транспортировкой и накоплением грузов. По данным «Укрзалізниці», в период с 2 по 8 июля количество зерновозов, которые направлялись в порты Одессы, сократилось на 11%, а объемы экспорта уменьшились на 17%.

Как известно, один из крупнейших украинских экспортеров зерна Kernel Holding на этой неделе приостановил работу в порту Черноморск из-за серии российских атак. Кроме того, четыре из 13 крупных зерновых терминалов в портах Одесской области прекратили закупку зерна.

Аналитики отмечают, что из-за роста рисков судовладельцы неохотно заходят в украинские порты, что привело к повышению стоимости перевозок. Эксперты оценивают потери мощностей накопления зерна в глубоководных портах примерно в 2,5 млн тонн в месяц.

Украина остается одним из ключевых экспортеров аграрной продукции в мире. В предыдущие сезоны страна обеспечивала около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% экспорта кукурузы.

Напомним, ранее «Слово и дело» рассказывало о крупнейших компаниях, которые занимаются экспортом украинского зерна, а также о том, как россия целенаправленно срывала зерновое соглашение с самого начала его существования.

А из нашей инфографики можно узнать, как изменился экспорт зерновых после начала полномасштабной войны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.