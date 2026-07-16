Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атак

Экономика
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Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области сократили возможности экспорта украинского зерна с 6 до 4 млн тонн в месяц.
Фото agropolit.com

Украина потеряла около трети мощностей для экспорта зерна из-за усиления российских ракетных и дроновых ударов по черноморским портам.

Об этом заявили в Украинской аграрной конфедерации, передает Reuters.

Как изменился экспорт зерновых после начала большой войныНесмотря на полномасштабное вторжение, Украина остается важным для мира экспортером зерновых. Как изменился экспорт зерновых культур после начала большой войны – на инфографике.

Из-за атак рф ежемесячные возможности отгрузки зерна через ключевые порты Одесской области сократились примерно с 6 млн тонн до 4 млн тонн. Более 90% экспорта аграрной продукции Украины, в частности зерна и растительных масел, проходит через три порта на юге Одесской области.

В аграрной конфедерации заявили, что россия систематически наносит удары по портовой инфраструктуре, терминалам и всей транспортно-логистической цепочке, в частности используя баллистические ракеты.

Из-за повреждения инфраструктуры трейдеры сталкиваются с проблемами с закупкой, продажей, транспортировкой и накоплением грузов. По данным «Укрзалізниці», в период с 2 по 8 июля количество зерновозов, которые направлялись в порты Одессы, сократилось на 11%, а объемы экспорта уменьшились на 17%.

Как известно, один из крупнейших украинских экспортеров зерна Kernel Holding на этой неделе приостановил работу в порту Черноморск из-за серии российских атак. Кроме того, четыре из 13 крупных зерновых терминалов в портах Одесской области прекратили закупку зерна.

Аналитики отмечают, что из-за роста рисков судовладельцы неохотно заходят в украинские порты, что привело к повышению стоимости перевозок. Эксперты оценивают потери мощностей накопления зерна в глубоководных портах примерно в 2,5 млн тонн в месяц.

Украина остается одним из ключевых экспортеров аграрной продукции в мире. В предыдущие сезоны страна обеспечивала около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% экспорта кукурузы.

Напомним, ранее «Слово и дело» рассказывало о крупнейших компаниях, которые занимаются экспортом украинского зерна, а также о том, как россия целенаправленно срывала зерновое соглашение с самого начала его существования.

А из нашей инфографики можно узнать, как изменился экспорт зерновых после начала полномасштабной войны.

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