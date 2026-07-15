В Одессе выросло число пострадавших в результате ракетного удара.

Количество пострадавших в результате утреннего российского удара по Одессе выросло до шести человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Одессу выросло до шести. К сожалению, три человека погибли. Выражаю искренние соболезнования родным погибших», – говорится в сообщении.

Как отмечается, среди пострадавших четыре человека госпитализированы, еще двое получают медицинскую помощь амбулаторно. На местах вражеских ударов продолжается ликвидация последствий.

Напомним, утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.. В результате атаки разрушения получил семиэтажный жилой дом. Также из-за атаки повреждены нежилое здание и газовая магистраль. Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших.

Также, как известно, российские войска в ночь на 15 июля атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 122 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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