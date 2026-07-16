Федоров останется в моей команде – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров останется в его команде, однако точный формат его дальнейшей работы будет определен немного позже.

Об этом стало известно во время брифинга главы государства для журналистов.

16 июля 2026, 10:13 По Украине проходят акции протеста против увольнения Федорова с должности министра обороны В Киеве и ряде городов Украины стартовали акции протеста из-за увольнения Михаила Фёдорова. Участники митингов призывают продолжить реформы и оставить министра на должности.

Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос эффективности команды является ключевым, и Федоров продолжит работать на общий результат, несмотря на конфликт между Министерством обороны и руководством армии.

«Смотря на приоритеты... Михаил – уверен, что он останется в команде. Мы проговорим немного позже, как именно это будет выглядеть», – отметил Зеленский.

Президент признал наличие трудностей во взаимодействии между военным руководством и Министерством обороны. Он отметил, что диалог действительно сложный и требует времени для решения проблемы.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

Однако накануне стало известно, что Верховная Рада сегодня, скорее всего, не будет голосовать за назначение министра обороны из-за отказа главного кандидата на пост Игоря Клименко.

Тем временем Федоров заявил, что для победы в войне Украине нужна смена Главкома и начальника Генштаба и объяснил почему.

А в Евросоюзе подчеркнули, что сейчас рано делать выводы относительно возможной отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и назвали этот шаг президента Владимира Зеленского «большой неожиданностью».

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