Федоров останется в моей команде – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Михаил Федоров останется в его команде, однако точный формат его дальнейшей работы будет определен немного позже.
Об этом стало известно во время брифинга главы государства для журналистов.
Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос эффективности команды является ключевым, и Федоров продолжит работать на общий результат, несмотря на конфликт между Министерством обороны и руководством армии.
«Смотря на приоритеты... Михаил – уверен, что он останется в команде. Мы проговорим немного позже, как именно это будет выглядеть», – отметил Зеленский.
Президент признал наличие трудностей во взаимодействии между военным руководством и Министерством обороны. Он отметил, что диалог действительно сложный и требует времени для решения проблемы.
Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.
Однако накануне стало известно, что Верховная Рада сегодня, скорее всего, не будет голосовать за назначение министра обороны из-за отказа главного кандидата на пост Игоря Клименко.
Тем временем Федоров заявил, что для победы в войне Украине нужна смена Главкома и начальника Генштаба и объяснил почему.
А в Евросоюзе подчеркнули, что сейчас рано делать выводы относительно возможной отставки Михаила Федорова с должности министра обороны и назвали этот шаг президента Владимира Зеленского «большой неожиданностью».
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