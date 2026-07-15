Федоров подтвердил, что не будет возглавлять Минобороны в новом правительстве

Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны и не войдет в новый состав правительства, которое, вероятно, возглавит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Об этом он сообщил в итоговом сообщении, где отчитался о результатах работы и назвал ключевые задачи, которые не удалось завершить.

13 июля 2026, 14:24 Год правительства Свириденко: зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация Зеленский инициировал очередную смену правительства, но так и не объяснил содержание «обновлённой политической стратегии». Почему ротация выглядит поспешной, какие риски создаёт для управления и чего ждать от нового Кабмина?

Среди главных достижений Федоров отметил:

масштабное наращивание закупок беспилотников;

реформу системы оборонных закупок с запуском тендеров;

развитие программ по обеспечению войск дронами;

финансирование производства ракет и взрывчатых веществ;

запуск механизмов использования европейских средств на оборонные нужды.

Кроме того, он заявил о контрактах на ракеты для систем Patriot, закупке истребителей Gripen, успешном испытании украинской баллистической ракеты и создании Defense AI Center A1.

Вместе с тем, экс-министр признал, что не все поставленные цели удалось реализовать. В частности, по его словам, не была завершена организационная трансформация министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО, не все оборонные закупки были переведены на тендерную систему, а также не удалось сформировать надлежащую культуру ответственности за принятые решения.

«Нужно было еще более решительно увольнять людей, которые тормозили изменения», – отметил Федоров.

Он также заявил, что продолжит работу над развитием инноваций для усиления обороноспособности Украины.

Напомним, 12 июля президент Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики. Уже 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьера Юлии Свириденко и всего Кабмина, в том числе Федорова.

В среду, 15 июля, фракция «Слуга народа» во время заседания с участием президента Владимира Зеленского определилась с предварительным составом нового Кабинета министров. По данным нардепа Ярослава Железняка, Зеленский на встрече заявил, что Федоров покинет Минобороны, поскольку он «провалил реформу ТЦК».

Ранее мы анализировали, зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротация.

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