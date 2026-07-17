Зеленский сообщил, какую должность займет экс-глава МВД Игорь Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру внутренних дел Игорю Клименко возглавить СНБО.

Такое заявление президент сделал 17 июля по итогам встречи с экс-главой МВД.

По словам лидера Украины, Указ о назначении Клименко секретарем Совета национальной безопасности и обороны уже готовится.

Игорь Клименко Клименко гарантирует создание 51 подразделения добровольной пожарной охраны и 60 пожарно-спасательных подразделений до 31 декабря 2025 года Сказано 23 сентября 2025 г.Статус обещания: Не выполнено

«Встретился с Игорем Клименко. Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много непростых вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится», – написал президент в Телеграм-канале.

Зеленский отметил, что главной задачей станет эффективная координация всех составляющих сектора безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений СНБО и Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения определенных государственных целей», – добавил президент.

Напомним, новым временным главой «Нафтогаза» вместо новоназначенного премьера Сергея Корецкого стал коммерческий директор компании Сергей Федоренко.

Также Владимир Зеленский сообщил о назначении Тараса Качки представителем Украины при Европейском Союзе в Брюсселе.

Кроме этого, накануне президент Зеленский сменил руководителей Киевской и Николаевской ОВА.

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