ВАКС вынес приговор по делу экс-судьи из Ивано-Франковской области

Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего судью Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области Владимира Пятковского по делу о получении 1200 долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообшила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По приговору суда он получил пять лет лишения свободы с лишением права занимать отдельные должности сроком на три года и конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Решение вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения, если в течение этого времени оно не будет обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в июле 2022 года в производстве судьи находилось дело о привлечении водителя к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, действуя по пособничеству адвоката, судья получил от фигуранта 1200 долларов неправомерной выгоды за принятие решения о закрытии административного производства и непривлечении его к ответственности.

Ранее по этому делу адвокат Иван Козак пошел на соглашение о признании виновности. Ему назначили 5 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

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