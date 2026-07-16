Стерненко и «Флеш» объявили, что больше не советники министра обороны, и сделали заявления

Волонтер Сергей Стерненко и специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш) заявили, что больше не занимают должности советников министра обороны Украины и прокомментировали свою работу в команде ведомства.

Об этом они заявили в своих Telegram-каналах.

15 июля 2026, 21:58 Федоров подтвердил, что не будет возглавлять Минобороны в новом правительстве Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны и не войдет в новый состав правительства.

После того как Михаил Федоров подтвердил, что не возглавит Минобороны в новом правительстве, волонтер Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов (Флеш) объявили, что отныне не являются его советниками.

Сергей Стерненко отметил, что после кадровых изменений в Министерстве обороны потерял возможность влиять на развитие направления военных технологий и закупок беспилотников.

По его словам, команда работала над новыми тендерными требованиями для закупки FPV-дронов, которые должны были улучшить обеспечение украинских военных современными средствами и способствовать развитию инфраструктуры для ударов на большие расстояния. Он выразил надежду, что эти наработки все же будут реализованы.

Также Стерненко сообщил, что за время работы удалось унифицировать наземные станции управления для оптоволоконных дронов и поддержать развитие отдельных боевых бригад. В то же время он отметил, что реализовать все запланированные изменения не удалось из-за бюрократических преград и сопротивления реформам.

Отдельно волонтер поблагодарил Михаила Федорова, назвав его «лучшим министром обороны за всю нашу историю». По его мнению, кадровые изменения негативно повлияют на темпы реформирования оборонной сферы.

«Досадно, что сегодня наше государство стало значительно дальше от победы. Досадно, что реальные реформы даже не дали начать, хотя все равно удалось многое изменить», – написал Стерненко.

О завершении работы в Министерстве обороны также сообщил Сергей Бескрестнов. Он обратился к производителям, разработчикам и военным, отметив, что отныне больше не сможет помогать им на уровне министерства.

По словам Бескрестнова, он не может рассказать о проектах, которые остались незавершенными, однако подчеркнул, что работа над ними должна продолжаться.

«У меня было много доступов к различным системам и я мог анализировать действия нашего врага, прогнозировать его дальнейшие шаги. Больше не смогу», – написал он.

Флеш также поблагодарил Михаила Федорова за совместную работу и заверил, что и в дальнейшем будет помогать украинским военным, несмотря на завершение работы в Министерстве обороны.

Напомним, после того как Верховная Рада уволила с должности премьер-министра Юлию Свириденко, Михаил Федоров подтвердил, что покидает должность министра обороны и не войдет в новый состав правительства, которое, вероятно, возглавит глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Как известно, волонтер Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов (Флеш) стали советниками Федорова в январе 2026 года.

Стерненко отвечал за направление развития и применения БПЛА на фронте, а Бескрестнов был советником Федорова по технологическим направлениям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.