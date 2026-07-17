Инфраструктура для проведения всеобщей мобилизации в россии готова – ГУР

Российская федерация остро ощущает нехватку военных на передовой и готова к объявлению всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Телеграм-канале.

«Вся инфраструктура для проведения всеобщей мобилизации на россии готова, однако этот процесс агрессор может начать только после осенних так называемых «выборов в Госдуму», – заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

По его словам, российская верхушка пока избегает любых упоминаний о всеобщей мобилизации, чтобы не будоражить население.

29 мая 2026, 10:25 И хочется, и колется: объявит ли путин мобилизацию в россии Российское руководство в одном шаге от объявления мобилизации, но пока медлит с окончательным решением.

«Если вражеские вожди и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что будет мобилизация, то неизвестно, как россияне на это отреагируют. По оценкам военной разведки Украины, вероятность проведения мобилизации именно после выборов на россии сохраняется», – отметил Черняк.

Также он подчеркнул, что российская оккупационная армия ощущает острый «дефицит пушечного мяса». А мобилизация поможет оккупантам усилить те направления, которые уже сейчас существуют.

«У них достаточно учебных центров, им достаточно имеющихся полигонов. Мобилизация нужна для того, чтобы усилить те направления, которые уже сейчас существуют. То есть им не нужна новая инфраструктура для мобилизации, им просто нужно «пушечное мясо», которое пойдет воевать», – добавил представитель ГУР.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский также заявил, что не исключает возможности усиления мобилизации в россии после завершения парламентских выборов.

К тому же СМИ писали, что россии все сложнее привлекать новых военных для войны против Украины. В первом квартале этого года темпы набора в армию заметно сократились, несмотря на обещание больших выплат.

Тем временем главком ВСУ Александр Сырский назвал численность войск рф в Украине и рассказал, какую тактику использует враг.

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