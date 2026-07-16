Зеленский поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

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Президент поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны. В дальнейшем ожидается, что Хмара станет полноценным руководителем МО.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

От Гелетея до Федорова: как Рада голосовала за назначение министров обороныКак парламент голосовал за назначение министрами обороны Валерия Гелетея, Степана Полторака, Андрея Загороднюка, Андрея Тарана, Алексея Резникова, Рустема Умерова, Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова.

По словам президента, накануне он обсудил с Хмарой дальнобойные удары по россии, обеспечение подразделений Сил обороны необходимыми средствами и дальнейшее развитие оборонных возможностей Украины.

«Евгений Хмара обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне», – считает Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина продолжит реализацию программ по усилению армии, в частности, финансирования боевых бригад, справедливого распределения личного состава, обеспечения беспилотными системами и выполнения договоренностей с международными партнерами.

«После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», – сообщил он.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

Ожидалось, что ведомство возглавит уже экс-глава МВД Игорь Клименко, однако сегодня стало известно, что Верховная Рада пока не будет голосовать за назначение нового министра обороны.

А после утверждения правительства во главе с Сергеем Корецким парламент ушел на каникулы до 18 августа без назначения главы МО и министра иностранных дел.

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