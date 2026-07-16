Зеленский поручил врио главы СБУ Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Президент Владимир Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. После соблюдения всех процедур глава государства планирует обратиться в парламент с представлением о назначении Хмары на должность.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

16 июля 2026, 18:17 От Гелетея до Федорова: как Рада голосовала за назначение министров обороны Как парламент голосовал за назначение министрами обороны Валерия Гелетея, Степана Полторака, Андрея Загороднюка, Андрея Тарана, Алексея Резникова, Рустема Умерова, Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова.

По словам президента, накануне он обсудил с Хмарой дальнобойные удары по россии, обеспечение подразделений Сил обороны необходимыми средствами и дальнейшее развитие оборонных возможностей Украины.

«Евгений Хмара обрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна быть сосредоточена наша оборона в этой войне», – считает Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина продолжит реализацию программ по усилению армии, в частности, финансирования боевых бригад, справедливого распределения личного состава, обеспечения беспилотными системами и выполнения договоренностей с международными партнерами.

«После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», – сообщил он.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с должности руководителя Минобороны и отчитался об успехах и трудностях за период своего руководства.

Ожидалось, что ведомство возглавит уже экс-глава МВД Игорь Клименко, однако сегодня стало известно, что Верховная Рада пока не будет голосовать за назначение нового министра обороны.

А после утверждения правительства во главе с Сергеем Корецким парламент ушел на каникулы до 18 августа без назначения главы МО и министра иностранных дел.

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