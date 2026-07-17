Основателя ОУН Коновальца перезахоронят на Национальном мемориальном кладбище

Политика
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Кабмин принял решение о перезахоронении в Украине останков полковника Армии УНР и основателя ОУН Евгения Коновальца.
Фото: uinp.gov.ua

Кабинет министров принял решение о перезахоронении в Украине останков полковника Армии Украинской Народной Республики и основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило 15 июля.

Сколько денег из бюджета выделяется на Национальное военное кладбищеНа достройку Национального военного мемориального кладбища хотят потратить еще 3,6 млрд гривен. Какими были расходы в предыдущие годы – на инфографике.

Согласно документу, останки военного и политического деятеля доставят из Нидерландов перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища. Правительство объясняет решение необходимостью должного чествования памяти борцов за независимость Украины в соответствии с законодательством.

Помимо самого решения о перезахоронении Кабмин утвердил план организационных мероприятий, необходимых для проведения церемонии. Центральным органам исполнительной власти и другим государственным учреждениям поручено обеспечить его исполнение внутри своих полномочий.

Сроки проведения перезахоронения правительственным распоряжением не уточняются.

Напомним, в мае Национальном военном мемориальном кладбище прошло перезахоронение полковника Армии УНР и главы ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. Его предложил основать президент Владимир Зеленский, чтобы объединить имена всех героев, «которые в разные века и эпохи боролись за Украину и вдохновляли Украину». На инфографике «Слово и дело» – все, что известно о создании УНП.

Ранее в Украинском институте национальной памяти объяснили, почему Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку не перезахоронят в Национальном пантеоне.

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Кабмин Кладбище Национальное военное мемориальное кладбище
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