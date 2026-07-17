Основателя ОУН Коновальца перезахоронят на Национальном мемориальном кладбище

Кабинет министров принял решение о перезахоронении в Украине останков полковника Армии Украинской Народной Республики и основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило 15 июля.

13 февраля 2026, 11:49 Сколько денег из бюджета выделяется на Национальное военное кладбище На достройку Национального военного мемориального кладбища хотят потратить еще 3,6 млрд гривен. Какими были расходы в предыдущие годы – на инфографике.

Согласно документу, останки военного и политического деятеля доставят из Нидерландов перезахоронят на территории Национального военного мемориального кладбища. Правительство объясняет решение необходимостью должного чествования памяти борцов за независимость Украины в соответствии с законодательством.

Помимо самого решения о перезахоронении Кабмин утвердил план организационных мероприятий, необходимых для проведения церемонии. Центральным органам исполнительной власти и другим государственным учреждениям поручено обеспечить его исполнение внутри своих полномочий.

Сроки проведения перезахоронения правительственным распоряжением не уточняются.

Напомним, в мае Национальном военном мемориальном кладбище прошло перезахоронение полковника Армии УНР и главы ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. Его предложил основать президент Владимир Зеленский, чтобы объединить имена всех героев, «которые в разные века и эпохи боролись за Украину и вдохновляли Украину». На инфографике «Слово и дело» – все, что известно о создании УНП.

Ранее в Украинском институте национальной памяти объяснили, почему Тараса Шевченко, Ивана Франко и Лесю Украинку не перезахоронят в Национальном пантеоне.

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