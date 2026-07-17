Временным главой «Нафтогаза» вместо Корецкого назначен Сергей Федоренко

Новым временным главой «Нафтогаза» вместо новоназначенного премьера Сергея Корецкого стал коммерческий директор компании Сергей Федоренко.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале по итогам совещания с премьер-министром.
Такое решение принял наблюдательный совет «Нафтогаза».
«Сергей Корецкий проинформировал, что независимый наблюдательный совет «Нафтогаза» слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко – профессионального человека. Он прошел путь трансформации «Укрнафты» вместе с Сергеем Корецким», – отметил президент.
По его словам, чиновникам в тандеме удалось очистить компанию от грабительского олигархического влияния, благодаря чему «Укрнафта» стала одной из самых прибыльных государственных компаний.
Федоренко имеет более 10 лет опыта в нефтегазовой отрасли. До «Нафтогаза» занимал аналогичную должность в «Укрнафте», где отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии.
С 2015 по 2023 год был директором по коммерческим вопросам в «Укргаздобыче», где также входил в состав правления. Параллельно возглавлял компанию «Нафтогаз Oil Trading».
Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.
А ранее медиа сообщали, что исполнять обязанности главы «Нафтогаза» вместо Корецкого будет действующий руководитель «Укргаздобычи» Юрий Ткачук.
Как известно, новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.
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