Временным главой «Нафтогаза» вместо Корецкого назначен Сергей Федоренко

Новым временным главой «Нафтогаза» вместо новоназначенного премьера Сергея Корецкого стал коммерческий директор компании Сергей Федоренко.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм-канале по итогам совещания с премьер-министром.

Такое решение принял наблюдательный совет «Нафтогаза».

16 июля 2026, 16:04 Рада утвердила новый состав правительства Корецкого Верховная Рада поддержала назначение новых министров в правительство во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

«Сергей Корецкий проинформировал, что независимый наблюдательный совет «Нафтогаза» слаженно на определенный период назначил руководить компанией Сергея Федоренко – профессионального человека. Он прошел путь трансформации «Укрнафты» вместе с Сергеем Корецким», – отметил президент.

По его словам, чиновникам в тандеме удалось очистить компанию от грабительского олигархического влияния, благодаря чему «Укрнафта» стала одной из самых прибыльных государственных компаний.

Федоренко имеет более 10 лет опыта в нефтегазовой отрасли. До «Нафтогаза» занимал аналогичную должность в «Укрнафте», где отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии.

С 2015 по 2023 год был директором по коммерческим вопросам в «Укргаздобыче», где также входил в состав правления. Параллельно возглавлял компанию «Нафтогаз Oil Trading».

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила назначение Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Законопроект поддержали 289 народных депутатов.

А ранее медиа сообщали, что исполнять обязанности главы «Нафтогаза» вместо Корецкого будет действующий руководитель «Укргаздобычи» Юрий Ткачук.

Как известно, новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что главным приоритетом работы нового Кабмина станет обеспечение всем необходимым Сил обороны, подготовка к зиме, а также социальные вызовы.

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