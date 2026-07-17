Суд арестовал наличные деньги экс-замруководителя прокурора Кировоградщины

Политика
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Судья поддержал просьбу детектива НАБУ о наложении ареста на имущество, изъятое в ходе осмотра.
фото: kir.gp.gov.ua

Высший антикоррупционный суд наложил арест на 1200 долларов и 200 грн наличных средств, изъятых в ходе личного обыска бывшего первого заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрия Ковалева.

Такое решение 3 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, детективы Национального антикоррупционного бюро во время личного обыска у Ковалева нашли 1200 долларов и 200 грн. Следователь просил наложить арест на это имущество, поскольку подозреваемому грозит дополнительное наказание в виде конфискации.

«Ходатайство детектива НАБУ об аресте имущества в уголовном производстве – удовлетворить. Наложить арест (с временным лишением владельца (владельца) права на отчуждение, распоряжение и пользование) на имущество (Ковалева – ред.), а именно денежные средства в сумме 1200 долларов США и 200 грн», – говорится в решении.

Ранее ВАКС взял под стражу Ковалева. Альтернативой ему определили 3 млн грн залога.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры Юрию Ковалеву и еще двум лицам. По версии следствия, он требовал неправомерной выгоды у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и директора госпредприятия. В то же время чиновник обещал закрыть уголовное производство.

В качестве неправомерной выгоды первый заместитель получил 13,5 тыс. дол. США и автомобиль Tesla Model X P100D. Чтобы скрыть полученный автомобиль, чиновник привлек руководителя окружной прокуратуры, который помог найти подставное лицо. На это лицо впоследствии и оформили доверенность на право распоряжения этим имуществом.

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