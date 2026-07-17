В приложении «Армия+» появился официальный военно-учетный документ

В приложении «Армия+» запустили электронный военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. Он имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный военный билет или удостоверение офицера.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

23 июня 2026, 13:41 Зарплаты бойцов ВСУ в 2026 году: виды выплат и размер вознаграждений Как выросло денежное обеспечение украинских военных в 2026 году, какие существуют виды надбавок и бонусов за выполнение задач – на инфографике «Слово и дело».

Документ формируется автоматически после авторизации в приложении на основании данных из Реестра военнослужащих и системы учета личного состава «Импульс». При этом в Минобороны отметили, что информация может появиться в приложении не сразу, поскольку еще проходит проверку или требует обновления.

Документ содержит персональные данные военнослужащего, его статус, уникальный номер, дату выдачи, а при наличии информации фотографию.

Для проверки предусмотрен QR-код, который действует три минуты и автоматически обновляется, что должно минимизировать риск копирования или несанкционированного использования документа.

В Минобороны добавили, что электронный документ можно использовать в воинских частях, на контрольно-пропускных пунктах и ​​блокпостах, при взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки, Военной службой правопорядка, полицией, а также в государственных органах и при получении отдельных услуг.

Напомним, недавно министерство обороны определило сроки, в течение которых военнослужащие в статусе СЗЧ смогут восстановиться в Вооруженных Силах. Рассмотрение рапорта длится до семи дней, а после согласования на прибытие в часть предоставляется еще пять суток.

Также сообщалось, что правительство приняло и обнародовало постановление №768, которым внедрило экспериментальный проект дополнительных мотивационных выплат для некоторых категорий военных и полицейских. Отныне они могут получить от 10 до 170 тысяч доплат.

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