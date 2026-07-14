Лидер партии Орбана ушел в отставку на фоне возможного отстранения президента Венгрии от должности

Венгерский парламент проголосовал за поправки к Конституции, которые позволяют досрочно прекратить полномочия президента Тамаша Шуйока и председателя Конституционного суда. На фоне этого лидер партии экс-премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш объявил об отставке с должности.

Об этом сообщают Politico и местное издание Telex.

16 июня 2026, 01:57 Орбан не вернется на должность премьера: парламент Венгрии изменил конституцию Венгерский парламент одобрил 16-ю поправку к Конституции, которая ограничивает полномочия премьер-министра максимальным сроком в восемь лет.

Отдельным положением конституционной реформы стала поправка, ограничивающая депутатский мандат сроком в 12 лет. После этого, в знак протеста, руководитель парламентской фракции «Фидес» Гуйяш подал в отставку.

Инициаторами изменений в Конституцию стала партия «Тиса» действующего премьера Петера Мадьяра. Он еще во время избирательной кампании заявлял о намерении отстранить от государственных должностей всех высокопоставленных чиновников, которых считал приближенными к Орбану. В частности, Мадьяр обвиняет верхушку государства в работе на узкие политические интересы.

«Каждый раз, когда ему приходилось выбирать между конституционными принципами и интересами «Фидес», Тамаш Шуйок неоднократно выбирал интересы Фидес и продолжает делать это и по сей день», – заявил Мадьяр во время выступления в парламенте.

Как отмечается, за соответствующую поправку отдали голоса 139 парламентариев и только шесть депутатов выступили против, а партия Орбана «Фидес» и их союзники KDNP бойкотировали голосование.

Новые власти Венгрии объясняют принятие изменений необходимостью реформирования политической системы после 16 лет правления Виктора Орбана и восстановления демократических институтов.

При этом, согласно законодательству, изменения в Конституцию должен подписать и сам президент Шуйок, у которого есть на это пять дней. В случае отказа Шуйока, Мадьяр пообещал инициировать процедуру импичмента для президента.

Также Шуйок может ветировать документ, однако если депутаты проголосуют за него повторно, венгерский президент будет обязан подписать поправки. В частности, Шуйок заявил, что его отстранение вызовет «конституционный кризис».

В то же время, еще одно нововведение также восстанавливает пенсионный возраст для пребывания в должности в Конституционном Суде, что означает отставку председателя КСВ Петера Полта.

Напомним, сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки действующего президента Тамаша Шуйока и дал ему время на принятие этого решения до конца мая.

Впоследствии стало известно, что президент отклонил требование, что положило начало политическому противостоянию между старыми и новыми лидерами страны.

Как известно, в прошлом месяце президент Венгрии подписал закон, который сделает невозможным новое премьерство Орбана.

Перед этим венгерский парламент одобрил 16-ю поправку к Конституции, ограничивающую полномочия премьер-министра максимальным сроком в восемь лет.

Ранее сообщалось, что Орбана переизбрали лидером «Фидес», несмотря на поражение на выборах. В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.

Также Мадьяр анонсировал отставку генпрокурора Венгрии из-за скандала с «Ощадбанком».

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