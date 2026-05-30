США ищут высокую должность в ООН для Орбана – СМИ

В окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан может получить должность в ООН и дипломатический иммунитет.

Об этом пишет проект расследований Vsquare.

По данным иностранных и венгерских источников издания, в США думают о продвижении Орбана на высокую должность в Организации Объединенных Наций. Такая должность могла бы обеспечить ему дипломатический иммунитет и защиту от возможного судебного преследования на родине.

В соответствии с конвенцией ООН 1946 года, полным дипломатическим иммунитетом, равнозначным иммунитету послов, пользуются генеральный секретарь ООН, его заместители и помощники. Такая защита распространяется почти на любые судебные производства, в том числе уголовные, а также касается супруги или супруга должностного лица и несовершеннолетних детей.

Руководители специализированных агентств ООН также имеют дипломатический иммунитет, однако он распространяется только на действия, совершенные на официальной должности в организации.

Кроме возможной поддержки со стороны США, Орбан может рассчитывать на президента Аргентины Хавьера Милея. Его позиция важна из-за борьбы за должность следующего генсека ООН, фаворитом в которой называют аргентинца Рафаэля Гросси – главу Международного агентства по атомной энергии, близкого к Милею.

Должность в ООН также дала бы Орбану возможность работать в Нью-Йорке. По данным расследователей, летом он поедет в США на Чемпионат мира по футболу, тогда как его дочь и зять уже около года живут в этой стране.

Журналисты предполагают, что если политическая ситуация в Будапеште станет для Орбана слишком напряженной, он может остаться в США дольше, чем будет длиться чемпионат. В таком случае должность в ООН стала бы для него дополнительной возможностью без необходимости просить политическое убежище у Вашингтона.

Журналисты спросили Орбана, не боится ли он, что он или кто-то из членов его семьи может предстать перед судом в рамках расследования, которое может инициировать новое правительство Петера Мадяра.

«Да бросьте, с чего бы это. Я соблюдаю законы... Я присягал на это, выполнил все свои присяги, и эту тоже. Хотите узнать что-то еще?» – ответил экс-премьер.

Напомним, 9 мая Петер Мадяр официально возглавил венгерское правительство, сменив Виктора Орбана, который бессменно руководил страной в течение 16 лет.

Сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки президента Тамаша Шуйока, дав ему время на принятие решения до конца мая.

Сообщалось, что Мадяр уже успел отменить режим ЧП, который ранее ввел Орбан под предлогом так называемой «угрозы войны».

Петер Мадяр также объявил, что выходное пособие бывших министров правительства Орбана, а это почти 1 миллиард форинтов, или около €2,8 млн, будет направлено на нужды одного из детских домов в Украине.

