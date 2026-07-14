Оккупанты атаковали медучреждение в Херсоне, более 10 пострадавших

Российские оккупационные войска нанесли дроновый удар по одной из больниц Херсона, в результате чего пострадали по меньшей мере 11 человек, семеро из которых являются сотрудниками медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Вражеский обстрел произошел около 18:00 в понедельник, 13 июля. Изначально было известно о трех пострадавших. В то же время, в городской администрации Херсона также уточнили, что атака была осуществлена российским FPV-дроном.

Как отмечается, за медицинской помощью обратились 11 пострадавших: двое мужчин в возрасте 51 и 25 лет, а также женщины в возрасте 52, 46, 51, 38, 56 и 58 лет.

По данным местных властей, у пострадавших диагностировали взрывные травмы, контузии и острую реакцию на стресс. Предварительно, все они будут проходить лечение амбулаторно.

Как известно, количество раненых в результате четырех авиаударов по Запорожью и Запорожскому району вечером 13 июля возросло до 12 человек, среди них – четырехлетний ребенок.

Напомним, ночью войска рф также атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Дроны попали в жилые дома и транспорт. В результате удара стало известно о двух погибших, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Также оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

К тому же российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Количество жертв в результате удара достигло уже пяти человек, пострадавших – десять.

Между тем президент Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить население от российского руководства, которое «сошло с ума» из-за войны и отказывается прекращать войну.

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