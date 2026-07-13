В Раду поступило заявление Свириденко об отставке

Политика
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В Раду официально поступило заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке, сообщил глава парламента.
Фото: t.me/svyrydenkoy

В Верховную Раду официально поступило заявление премьер-министра Юлии Свириденко об отставке.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Год правительства Свириденко: зачем Зеленскому новый Кабмин и чем рискованна кадровая ротацияЗеленский инициировал очередную смену правительства, но так и не объяснил содержание «обновлённой политической стратегии». Почему ротация выглядит поспешной, какие риски создаёт для управления и чего ждать от нового Кабмина?

По его словам, парламент рассмотрит вопрос о прекращении полномочий главы правительства в ближайшее время в соответствии с процедурой, определенной законодательством.

«Благодарен Юлии Анатольевне за работу во главе правительства в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение нашей страны на пути в Европейский Союз. Желаю успехов в дальнейшей деятельности», – написал Стефанчук.

Напомним, 12 июля президент Владимир Зеленский объявил об изменении политической стратегии государства, которая предусматривает обновление правительства, кадровые перестановки в правоохранительных органах и новый подход к реализации внешней политики.

После встречи с президентом премьер-министр Свириденко подтвердила, что покидает пост.

По данным СМИ, Зеленский во время личной встречи предложил возглавить Кабмин нынешнему главе «Нафтогаза» Сергею Корецкому, и тот согласился.

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