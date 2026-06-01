В Венгрии готовят конституционные изменения, чтобы досрочно отстранить президента от должности

Новое правительство Венгрии во главе с премьером Петером Мадяром инициирует конституционные изменения, которые могут привести к отставке президента Тамаша Шуйока. Это часть более широкой политической кампании по демонтажу системы влияния бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом пишет Bloomberg.

1 июня 2026, 04:54 В Венгрии обостряется конфликт между новым премьером и президентом времен Орбана Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался выполнить требование премьер-министра Петера Мадьяра об отставке. Это может привести к конституционным изменениям и обострению политической борьбы в стране.

По данным правительства, Мадяр планирует обсудить с депутатами дальнейшие шаги по отстранению Шуйока от должности. Сам президент, который занимает преимущественно церемониальную роль, отказался добровольно уходить в отставку, заявив о приверженности конституционным нормам Венгрии и ЕС.

Мадяр обвиняет Тамаша Шуйока в соучастии в построении авторитарной системы во времена правления Виктора Орбана и заявляет, что институт президентства может быть восстановлен только после его отстранения.

«Тамаш Шуйок предал республику», – заявил Мадяр после встречи с президентом, добавив, что тот не реагировал на действия прежней власти, в частности на давление на судей, журналистов и гражданских активистов.

Как известно, Мадяр, пришедший к власти после убедительной победы на выборах, пообещал демонтировать политическую систему Орбана и устранить его союзников из ключевых институтов, включая судебную систему, прокуратуру и регуляторы.

В то же время новое правительство заявляет о готовности сотрудничать с центральным банком. Его глава Михай Варга, бывший министр финансов при Орбане, назвал банк «конструктивным партнёром» в планах правительства, в частности относительно возможной интеграции в еврозону.

Отдельно правительство Мадяра заявляет о намерении вернуть страну к «европейскому мейнстриму» после лет сближения с россией. Венгрия ранее потеряла доступ к значительной части финансирования ЕС, однако недавно Брюссель согласился восстановить часть помощи после переговоров с новым руководством.

Оппозиционная партия Фидес заявляет, что попытки отстранения президента являются опасным прецедентом и сравнивает их с практиками авторитарных режимов. В то же время партия «Тиса» имеет конституционное большинство в парламенте, что позволяет ей вносить изменения в основной закон, в частности относительно ограничения сроков пребывания на посту премьер-министра и переформатирования политической системы.

Напомним, 9 мая Петер Мадяр официально стал главой венгерского правительства. На этой должности он сменил Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.

Сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки действующего президента Тамаша Шуйока и дал ему время на принятие этого решения до конца мая.

Позже стало известно, что президент отклонил требование, что положило начало политическому противостоянию между старыми и новыми лидерами страны.

Тем временем правящая партия «Тиса» внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания на посту премьер-министра максимум двумя сроками. Этот шаг призван сделать невозможным возвращение Виктора Орбана к власти.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.