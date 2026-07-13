Франция заявила о готовности предоставить Украине лицензии на производство ракет Aster и SCALP

Национальная безопасность
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция разрешила лицензионное производство ракет Aster и крылатых ракет SCALP для Украины.
Офис президента

Президент Владимир Зеленский объявил о готовности Франции предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Aster и крылатых ракет SCALP.

Об этом говорится в заявлении украинского лидера во время пресс-конференции после заседания Коалиции желающих.

Небеса закроет FREYA: как Украина создает свою защиту от баллистикиПроект FREYA должен стать более дешевой альтернативой американскому ЗРК Patriot. К разработке системы также подключились европейские партнеры.

В частности, президент Зеленский выразил благодарность лидеру Франции Эммануэлю Макрону за готовность предоставить лицензии на производство ракет Aster, которые используются во французско-итальянских системах противовоздушной обороны SAMP/T.

Перед этим во время пресс-конференции Макрон также заявил, что несколько других стран также приняли решение о передаче лицензий.

«Мы сегодня обсудили и те вещи, которые могут помочь уже сейчас. Я хочу поблагодарить за готовность Франции уже в этом году поддержать Украину дополнительными системами ПВО. Спасибо, Эммануэль, тебе лично за готовность предоставить лицензии. Это серьезный шаг вперед. Это очень поможет – лицензии на Aster, SCALP. Это важные решения», – сказал украинский президент.

Зеленский также выразил благодарность партнерам, которые помогают украинской стороне с антибаллистическими средствами через программу PURL и на двустороннем уровне.

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Как известно, в конце июня министр обороны Михаил Федоров заявлял о прогрессе в переговорах по лицензиям на производство дальнобойного оружия.

Напомним, в конце мая президентЗеленский сообщил, что Украина ведет переговоры со Соединенными Штатами Америки о получении лицензии на внутреннее производство ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Во время саммита «Группы семи» страны, по данным СМИ, согласились на масштабное расширение оборонной поддержки Киева, которое официально предусматривает запуск производства современных вооружений непосредственно на украинской территории по лицензионным соглашениям.

Кроме этого, сообщалось, что американская администрация изучает возможность предоставления лицензий оборонным компаниям на производство американского вооружения в Европе и Украине. В частности, Трамп может обратиться с таким предложением к компаниям в США.

Также стало известно, что Украина работает над созданием новой системы противовоздушной обороны, более бюджетной, чем Patriot.

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Владимир Зеленский Франция Лицензия Ракеты Производство SCALP
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