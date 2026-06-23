Мадяр анонсировал отставку генпрокурора Венгрии из-за скандала с «Ощадбанком»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что генеральный прокурор страны Петер Полт в скором времени может оставить свою должность, и намекнул, что это может быть связано с делом о задержании инкассаторов «Ощадбанка».

Об этом сообщает HVG.

«По имеющейся у меня информации, генеральному прокурору вскоре придется уйти в отставку», – заявил Мадяр во время пресс-конференции.

По его словам, должностное лицо не нужно будет увольнять законодательно, поскольку он сам будет вынужден подать в отставку.

Позже представитель государственного медиа спросил премьера, может ли его информация быть связана с задержанием инкассаторов украинского «Ощадбанка». Мадяр ответил: «Может быть связано».

Как известно, 17 июня Мадяр заявил о начале масштабного внутреннего расследования] относительно захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка.

Напомним, в начале марта {embe, которые осуществляли перевозку золота и иностранной валюты. Конфликт возник во время планового рейса из Австрии в Украину, а общая стоимость задержанного груза составила более 75 млн долларов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда заявил, что изъятые средства якобы могли принадлежать «украинской военной мафии», и требовал официальных разъяснений от украинской стороны.

Впоследствии Киеву удалось освободить семерых инкассаторов, а 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вернула средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были захвачены венгерскими спецслужбами.

Также СМИ выяснили, что решение о силовой операции против украинского инкассаторского конвоя «Ощадбанка» приняла венгерская власть во главе с тогдашним премьер-министром Виктором Орбаном.

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