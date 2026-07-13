В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российской атаки, среди них – ребенок

Количество раненых в результате четырех авиаударов УАБами по Запорожью и Запорожскому району возросло до 12 человек, среди них – четырехлетний ребенок.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба ГСЧС.

Как известно, один из российских ударов пришелся на территорию частного домовладения. Дом полностью разрушен, на месте возник пожар. Изначально сообщалось о семи пострадавших.

Уже в 21:14 Федоров написал, что количество пострадавших возросло до 12 человек.

«Среди пострадавших – ребенок. Четырехлетняя девочка получила ранения из-за атаки УАБом на частные дома в Запорожье. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что во время обследования территории после авиаудара по одному из адресов был обнаружен еще один очаг возгорания – спасатели ликвидировали пожар в жилом доме.

Напомним, ночью войска рф также атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Дроны попали в жилые дома и транспорт. В результате удара стало известно о двух погибших, еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

Также оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

К тому же российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Количество жертв в результате удара достигло уже пяти человек, пострадавших – десять.

Между тем президент Зеленский заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить население от российского руководства, которое «сошло с ума» из-за войны и отказывается прекращать войну.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.