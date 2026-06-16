Орбан не вернется на должность премьера: парламент Венгрии изменил конституцию

В Венгрии депутаты парламента поддержали 16-ю поправку к Конституции, которая делает невозможным возвращение Виктора Орбана на должность премьера. Поправка ограничивает пребывание премьер-министра на должности восемью годами.

О результатах голосования сообщил премьер Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х.

1 июня 2026, 04:54 В Венгрии обостряется конфликт между новым премьером и президентом времен Орбана Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался выполнить требование премьер-министра Петера Мадьяра об отставке. Это может привести к конституционным изменениям и обострению политической борьбы в стране.

Поправка, инициированная депутатами от партии «Тиса» Мартоном Меллетеи-Барной и Иштваном Хантоши, была принята 135 голосами, 50 депутатов выступили против, а еще шестеро воздержались.

По данным Мадьяра, конституционную поправку приняло парламентское большинство партии «Тиса».

Как отмечается, в соответствии с новыми нормами, премьер-министр обязан покинуть должность после двух сроков или восьми лет. Политики, уже отработавшие не менее восьми лет на посту главы правительства, больше не могут баллотироваться на него.

При этом указанный восьмилетний срок рассчитывается начиная с 2 мая 1990 года.

В то же время, в основной закон также внесли норму, согласно которой полномочия премьер-министра прекращаются, если общий срок его пребывания в должности составляет не менее восьми лет.

Стоит отметить, что бывший премьер Орбан, находившийся у власти 16 лет подряд, юридически теряет шанс вернуться на должность.

Также соответствующей поправкой парламент ликвидировал Управление защиты суверенитета – структуру, которую Орбан создал в 2023 году для борьбы с «иностранным влиянием».

Ранее сообщалось, что новое время Венгрии во главе с премьером Петером Мадьяром инициировало конституционные изменения, которые могут привести к отставке президента Тамаша Шуйока.

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально стал главой венгерского правительства. А недавно венгерский парламент единогласно поддержал сокращение зарплат депутатов почти на 40%.

Кроме этого, в Венгрии Орбана переизбрали лидером «Фидес», несмотря на поражение на выборах. В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.

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