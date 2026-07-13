Оккупанты нанесли удар по Полтавщине, пострадали гражданские

Российские оккупационные войска днем 13 июля ​​нанесли удар по Миргородскому району Полтавской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По последней информации, в результате вражеской атаки были травмированы три человека.

Из-за обстрела возник пожар хозяйственного здания на территории частного домовладения. Кроме того, под удар попала территория одного из аграрных предприятий.

«Спасатели оперативно ликвидировали пожары», – добавили в ГСЧС.

Напомним, под вечер 13 июля оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами город Запорожье и Запорожский район. Разрушены частные дома, есть пострадавшие.

Также оккупационные войска нанесли комбинированный удар по Одессе. В городе зафиксировали попадания по объектам транспортной инфраструктуры. Произошло возгорание автобусов. Также повреждены частные дома.

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