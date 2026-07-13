Путин заявил о создании новой системы поставок топлива в Крым

Российский диктатор владимир путин утверждает, что рф работает над созданием новой системы поставок нефтепродуктов в оккупированный Крым.

Заявление путина цитируют российские СМИ.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

«Уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – сказал он.

Вместе с тем, диктатор признал, что удары Сил обороны Украины «создают определенные проблемы» с нефтепродуктами на территории рф, «но ситуация будет постепенно исправляться».

Отдельно путин пригрозил новыми ударами по населенным пунктам и объектам на территории Украины.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории рф, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», – сказал он.

Напомним, только в течение ночи 13 июля бойцы Сил беспилотных систем ВСУ атаковали еще 15 судов российского «теневого флота» в Азовском море и 9 энергоузлов-подстанций различной мощности в Крыму и на остальных временно оккупированных территориях.

СМИ указывают, что оккупированный Крым все больше превращается из политического символа владимира путина в логистическую, экономическую и военную проблему для кремля. Украинские удары усложняют обеспечение российской группировки на юге и ухудшают ситуацию на полуострове.

Стоит также отметить, что после проблем с поставками топлива в оккупированном Крыму появились признаки нехватки наличных средств. Так, крупнейший российский банк на полуострове существенно сократил лимиты на снятие денег.

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