Президент Венгрии подписал закон, который делает невозможным новое премьерство Орбана

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, которая вводит ограничения на пребывание в должности премьер-министра и делает невозможным возвращение Виктора Орбана.

Сообщение о подписании было опубликовано в Facebook.

14 июня 2026, 09:54 Из-за завышенных госконтрактов во времена правительства Орбана Венгрия лишилась 3,5 млрд евро – СМИ Антикоррупционный орган Венгрии выявил возможные масштабные злоупотребления в госзакупках. Речь идет о контрактах на миллиарды евро и компаниях, связанных с окружением Орбана.

Отныне избираться на эту должность не сможет лицо, которое в общей сложности занимало ее в течение минимум восьми лет с перерывами.

Шуйок заявил, что проверил документ на соответствие процедурным требованиям, предусмотренным конституцией, и не выявил никаких нарушений.

В то же время он отметил, что подобное ограничение практически уникально для Европы и мира.

Напомним, недавно сообщалось, что Орбана переизбрали лидером «Фидес», несмотря на поражение на выборах. В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выплаты бывшим чиновникам после поражения Виктора Орбана на выборах направят на поддержку украинского детского дома.

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