Объемы переработки нефти в россии упали до самого низкого за 21 год уровня – аналитики

Массированные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре привели к резкому сокращению объемов переработки нефти в рф.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на исследование EA Analytics.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

В июне российские НПЗ в среднем перерабатывали 3,91 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с марта 2005 года и более чем на 1,4 млн баррелей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Международное энергетическое агентство приводит несколько другие данным – в июне российские НПЗ перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки, что на 1,6 млн меньше, чем год назад.

По подсчетам Bloomberg, за последние 100 дней украинские силы совершили около 50 атак на российские объекты топливной инфраструктуры, поразив не менее 24 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов. По оценке агентства,

Последствия уже ощущаются внутри страны. В разных регионах рф сообщают о перебоях с поставкой горючего, многочасовых очередях на АЗС и стремительном росте цен. Власти отдельных регионов даже ввели временное нормирование продаж топлива, а в Новосибирской области компаниям рекомендовали вернуться к дистанционной работе, чтобы сократить потребление бензина.

Напомним, по состоянию на начало июля 2026 года украинские Силы обороны вывели из строя 42,74% проектных мощностей российской нефтепереработки. Только за последний месяц были успешно атакованы восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил Генштаб ВСУ.

По данным СМИ, топливный кризис в россии, спровоцированный ударами украинских дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, уже напрямую затрагивает около 50 млн человек, или 35% населения страны.

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