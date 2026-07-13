На Ставке приняли решение приостановить процесс бронирования через «Дію» – СМИ

Власти готовятся временно остановить процесс оформления бронирования военнообязанных через портал «Дія». Ограничения могут действовать до начала осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

27 мая 2026, 11:47 Изменения в системе бронирования военнообязанных в 2026 году Правительство увеличило требования к средней зарплате на критически важных предприятиях и запускает регулярное обновление критериев критичности. Подробнее об изменениях в системе бронирования – на инфографике.

По информации журналистов, такое решение уже одобрено на уровне Ставки Верховного главнокомандующего, однако официально о нем пока не сообщалось.

В данный момент происходит согласование механизма реализации. Среди рассматриваемых вариантов – ограничение бронирования только для компаний, еще не прошедших повторное подтверждение критичности, или же полное приостановление подачи заявок для всех бизнесов.

Ожидается, что ограничения будут действовать ориентировочно до 1 сентября. При этом заявки, которые были поданы до вступления решения в силу, будут обработаны в обычном порядке.

«Постепенно возможность бронирования планируется открывать для предприятий, которые переподтвердят свою критичность по новым критериям. Что касается перебронирования работников, то, по данным источника, оно может быть доступным предприятиям, которые переподтвердят критичность», – говорится в публикации.

Напомним, недавно правительство изменило условия бронирования военнообязанных работников. Основные изменения касаются требований к заработной плате, критериев определения критически важных предприятий и правил работы по совместительству.

Ранее в Минэкономики назвали общее количество работников, забронированных от мобилизации в Украине.

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