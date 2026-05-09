Мадьяр после присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку – СМИ

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку, поставив ему дедлайн до конца месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

13 апреля 2026, 17:03

Как отмечается, на первом заседании нового парламента Мадьяр встретил Шуйока через несколько минут после того, как принес присягу на должность премьера, и призвал президента «иметь смелость» уйти в отставку.

Согласно словам Мадьяра, этот призыв связан с тем, что президент Венгрии не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства под руководством Виктора Орбана.

«Время уйти с честью, пока это возможно», – сказал президенту Мадьяр.

Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жестокого обращения с детьми в государственных детских домах.

По информации Bloomberg, Мадьяр заявил, что Шуйок никоим образом не может представлять Венгрию как президент, и поставил ему дедлайн до 31 мая, чтобы покинуть должность.

При этом стоит отметить, что Мадьяр впервые призвал президента Шуйока уйти в отставку во время митинга сразу после победы на парламентских выборах.

Как известно, в Венгрии в субботу, 9 мая, состоялось первое заседание новоизбранного парламента, сформированного после выборов 12 апреля. Абсолютное большинство в новом созыве получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Тем временем Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии.

Президент Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с назначением и подчеркнул готовность Украины сотрудничать, заявив, что страны вместе могут «сделать сильнее всю Европу».

Напомним, по результатам апрельских выборов партия Петера Мадьяра получила рекордное большинство в парламенте. Это дает новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее называли «определяющими» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.

