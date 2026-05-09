Мадьяр после присяги призвал президента Венгрии уйти в отставку – СМИ

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока уйти в отставку, поставив ему дедлайн до конца месяца.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, на первом заседании нового парламента Мадьяр встретил Шуйока через несколько минут после того, как принес присягу на должность премьера, и призвал президента «иметь смелость» уйти в отставку.
Согласно словам Мадьяра, этот призыв связан с тем, что президент Венгрии не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства под руководством Виктора Орбана.
«Время уйти с честью, пока это возможно», – сказал президенту Мадьяр.
Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жестокого обращения с детьми в государственных детских домах.
По информации Bloomberg, Мадьяр заявил, что Шуйок никоим образом не может представлять Венгрию как президент, и поставил ему дедлайн до 31 мая, чтобы покинуть должность.
При этом стоит отметить, что Мадьяр впервые призвал президента Шуйока уйти в отставку во время митинга сразу после победы на парламентских выборах.
Как известно, в Венгрии в субботу, 9 мая, состоялось первое заседание новоизбранного парламента, сформированного после выборов 12 апреля. Абсолютное большинство в новом созыве получила оппозиционная партия «Тиса», которую возглавляет Петер Мадьяр. Тем временем Мадьяр официально стал премьер-министром Венгрии.
Президент Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с назначением и подчеркнул готовность Украины сотрудничать, заявив, что страны вместе могут «сделать сильнее всю Европу».
Напомним, по результатам апрельских выборов партия Петера Мадьяра получила рекордное большинство в парламенте. Это дает новому правительству полный контроль над законодательным процессом. Результаты голосования в Венгрии ранее называли «определяющими» для будущего не только страны, но и всего Европейского Союза.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»