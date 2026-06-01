В Венгрии обостряется конфликт между новым премьером и президентом времен Орбана

Президент Венгрии Тамаш Шуйок отклонил требование премьер-министра Петера Мадьяра об отставке, что положило начало политическому противостоянию между старыми и новыми лидерами страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр снова призвал президента страны Тамаша Шуйока покинуть пост, установив крайний срок для отставки – 31 мая.

Глава государства заявил, что не намерен покидать должность, ссылаясь на свои конституционные обязанности и необходимость соблюдения национальных и европейских правовых норм. По его словам, президентский пост предполагает роль гаранта баланса властей и контроля за действиями правительства.

Мадьяр, чья партия получила конституционное большинство в парламенте, требовал от Шуйока уйти в отставку до полуночи воскресенья 31 мая. В случае отказа он заявил о готовности быстро изменить политическую систему и отстранить чиновников, связанных с предыдущей властью.

Президент в видеообращении подчеркнул, что готов сотрудничать с новым правительством, однако не может добровольно покинуть пост, так как это противоречит его конституционной роли.

Мадьяр, в свою очередь, заявил, что предыдущая президентская администрация не реагировала на злоупотребления властью и коррупционные скандалы, которые накапливались годами. Он пообещал провести масштабные политические и конституционные изменения.

Согласно конституции Венгрии, исполнительная власть сосредоточена в руках премьера, в то время как президент выполняет преимущественно церемониальные функции, но может блокировать или возвращать законы на повторное рассмотрение.

Политическое противостояние может привести к масштабной перестройке государственных институтов, поскольку новое большинство в парламенте имеет полномочия изменять конституцию.

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально стал главой венгерского правительства. На этой должности он сменил Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.

Сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки действующего президента Тамаша Шуйока и дал ему время на принятие этого решения до конца мая.

Тем временем правящая партия «Тиса» внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания на посту премьера максимум двумя сроками. Этот шаг призван исключить возвращение Виктора Орбана к власти.

В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.

