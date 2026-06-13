В Венгрии Орбана переизбрали лидером «Фидес», несмотря на поражение на выборах

В субботу, 13 июня, экс-премьера Венгрии Виктора Орбана переизбрали на должность лидера партии «Фидес», несмотря на его недавнее поражение на выборах.

Об этом сообщает Bloomberg.

1 июня 2026, 04:54 В Венгрии обостряется конфликт между новым премьером и президентом времен Орбана Президент Венгрии Тамаш Шуйок отказался выполнить требование премьер-министра Петера Мадьяра об отставке. Это может привести к конституционным изменениям и обострению политической борьбы в стране.

Как отмечается, голосование на общенациональном съезде партии «Фидес» показало, что бывший премьер-министр продолжает доминировать в своей партии, несмотря на поражение на парламентских выборах.

В начале съезда Орбан выступил с речью, в которой отметил, что стратегическая ответственность за поражение на выборах лежит на нем.

Также 63-летний Орбан в речи на съезде своей партии в Будапеште назвал Мадьяра «вице-королем», служащим интересам Запада, и обвинил новое правительство Венгрии в подрыве национального суверенитета.

За Орбана проголосовали 729 делегатов, еще восемь воздержались. После объявления результатов голосования Орбан поблагодарил за доверие.

Bloomberg указывает, что последние опросы независимых социологов свидетельствуют о том, что «Тиса» премьер-министра Петера Мадьяра имеет почти втрое большую поддержку среди избирателей, чем «Фидес».

Орбан добавил, что хочет передать «Фидес» молодому поколению как партию, имеющую реальные шансы на победу.

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально стал главой венгерского правительства. На этой должности он сменил Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.

Сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки действующего президента Тамаша Шуйока и дал ему время на принятие этого решения до конца мая.

Между тем правящая партия «Тиса» внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания в должности премьера максимум двумя сроками. Этот шаг призван исключить возвращение Виктора Орбана к власти.

В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.

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