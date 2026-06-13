В Венгрии Орбана переизбрали лидером «Фидес», несмотря на поражение на выборах

В субботу, 13 июня, экс-премьера Венгрии Виктора Орбана переизбрали на должность лидера партии «Фидес», несмотря на его недавнее поражение на выборах.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечается, голосование на общенациональном съезде партии «Фидес» показало, что бывший премьер-министр продолжает доминировать в своей партии, несмотря на поражение на парламентских выборах.
В начале съезда Орбан выступил с речью, в которой отметил, что стратегическая ответственность за поражение на выборах лежит на нем.
Также 63-летний Орбан в речи на съезде своей партии в Будапеште назвал Мадьяра «вице-королем», служащим интересам Запада, и обвинил новое правительство Венгрии в подрыве национального суверенитета.
За Орбана проголосовали 729 делегатов, еще восемь воздержались. После объявления результатов голосования Орбан поблагодарил за доверие.
Bloomberg указывает, что последние опросы независимых социологов свидетельствуют о том, что «Тиса» премьер-министра Петера Мадьяра имеет почти втрое большую поддержку среди избирателей, чем «Фидес».
Орбан добавил, что хочет передать «Фидес» молодому поколению как партию, имеющую реальные шансы на победу.
Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально стал главой венгерского правительства. На этой должности он сменил Виктора Орбана, который бессменно руководил страной на протяжении 16 лет.
Сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки действующего президента Тамаша Шуйока и дал ему время на принятие этого решения до конца мая.
Между тем правящая партия «Тиса» внесла в парламент Венгрии проект конституционной поправки об ограничении пребывания в должности премьера максимум двумя сроками. Этот шаг призван исключить возвращение Виктора Орбана к власти.
В то же время в кругу республиканцев из MAGA-крыла США рассматривают вариант, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан может занять должность в ООН, что обеспечит ему дипломатический иммунитет.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»